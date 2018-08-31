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Воспитательницу детсада подозревают в избиении детей
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Воспитательницу детсада подозревают в избиении детей 

News.ru 1 час назад
Следователи Алтайского края предъявили обвинение бывшей воспитательнице частного детского сада «Хеппи беби». Её подозревают в избиении воспитанников.
Согласно информации следствия, с февраля по май этого года учреждения ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей: закрывала их в комнате и применяла физическую силу.
«С целью соблюдения режима дневного сна женщина накрывала постельным бельем лежавших в кровати детей и перетаскивала их с одной кровати на другую, причиняя тем самым физическую боль», — говорится в сообщении официального сайта СУ СК по Алтайскому краю. Потерпевшими были признаны трое детей. Решением суда бывшей воспитательнице была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего заведено уголовное дело.
Ранее News.ru писал о том, что беременная воспитательница и её маленький сын, ходивший к маме в группу, избили трехлетнего мальчика в одном из детсадов города Аксу Павлодарской области Казахстана. Малыш укусил сына воспитательницы, за что та его наказала.
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