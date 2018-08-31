Воспитательницу детсада подозревают в избиении детей

Следователи Алтайского края предъявили обвинение бывшей воспитательнице частного детского сада «Хеппи беби». Её подозревают в избиении воспитанников.

Согласно информации следствия, с февраля по май этого года учреждения ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей: закрывала их в комнате и применяла физическую силу.

«С целью соблюдения режима дневного сна женщина накрывала постельным бельем лежавших в кровати детей и перетаскивала их с одной кровати на другую, причиняя тем самым физическую боль», — говорится в сообщении официального сайта СУ СК по Алтайскому краю. Потерпевшими были признаны трое детей. Решением суда бывшей воспитательнице была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что беременная воспитательница и её маленький сын, ходивший к маме в группу, избили трехлетнего мальчика в одном из детсадов города Аксу Павлодарской области Казахстана. Малыш укусил сына воспитательницы, за что та его наказала.