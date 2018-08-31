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Дети из центра «Зазеркалье» на Петрозаводской представят свои работы на выставке
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Дети из центра «Зазеркалье» на Петрозаводской представят свои работы на выставке 

Управа района Ховрино города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Выставка рисунков и прикладного творчества «Как прекрасен этот мир» откроется 3 сентября в культурно-оздоровительном центре «Зазеркалье», расположенном в районе Ховрино. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— С помощью разноцветной палитры красок дети сумели показать всю красоту окружающего их мира. Теперь юные художники с нетерпением ждут похвалу и одобрение, — уточнили в центре «Зазеркалье».
Всех желающих ознакомиться с экспозицией приглашают в культурно-оздоровительный центр по адресу ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1. Вход свободный, без возрастных ограничений. (ис)
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