Ещё
Волгоградская область получила вакцину от гриппа для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Волгоградская область получила вакцину от гриппа для детей 

АиФ Волгоград + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В скором времени в Волгоградской области стартует прививочная кампания среди детей и беременных женщин — в лечебные учреждения поступило 137,5 тысячи доз вакцины от гриппа.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, в общей сложности в регионе планируется привить 308,5 тысячи детей и 719 тысяч взрослых. Добавим, что вакцина для взрослых уже поступила. Около 100 тысяч человек уже сделали прививки от гриппа.
Прививочная кампания стартовала в августе и продлится до конца осени. «Этот период является наиболее благоприятным для иммунизации, так как у организма есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета», — отметили в облздраве. В регионе привьют 40% местных жителей.
В этом году, как и в прививочных кампаниях предыдущих лет, в первую очередь прививки сделают детям, беременным женщинам, взрослым из групп риска, медикам, педагогам, водителям общественного транспорта, работникам сферы торговли.
Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.
АиФ Волгоград: последние новости
На волгоградском гастрофесте пройдет детский праздник В Волжском в ЖК «Радужный» построили детсад В автобусе могут потребовать заплатить за второго ребенка, едущего стоя?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино11
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд6
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение