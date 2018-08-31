Волгоградская область получила вакцину от гриппа для детей

В скором времени в Волгоградской области стартует прививочная кампания среди детей и беременных женщин — в лечебные учреждения поступило 137,5 тысячи доз вакцины от гриппа.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в общей сложности в регионе планируется привить 308,5 тысячи детей и 719 тысяч взрослых. Добавим, что вакцина для взрослых уже поступила. Около 100 тысяч человек уже сделали прививки от гриппа.

Прививочная кампания стартовала в августе и продлится до конца осени. «Этот период является наиболее благоприятным для иммунизации, так как у организма есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета», — отметили в облздраве. В регионе привьют 40% местных жителей.

В этом году, как и в прививочных кампаниях предыдущих лет, в первую очередь прививки сделают детям, беременным женщинам, взрослым из групп риска, медикам, педагогам, водителям общественного транспорта, работникам сферы торговли.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.