Предприниматели помогли собрать в школу детей из многодетных и малоимущих семей

По данным социальной службы, помощь была получена 15 детьми из многодетных и малоимущих семей.

В Филиале «Соколиная гора» Территориального центра «Сокольники» 28 августа прошло вручение предметов материальной помощи, собранной с участие благотворителей в рамках акции «Семья помогает семье: соберём ребёнка в школу».

Как сообщил руководитель районного филиала ТЦСО Сергей Авраменко, благотворителями выступили индивидуальный предприниматель Леонид Ложкин, Международный фонд славянской письменности и культуры, а также производитель детской школьной одежды ОАО «Старт». Ребятам вручили полные комплекты одежды и принадлежности для творчества и письма, ранцы.

Развлекательное мероприятие было организовано на площадке филиала ТЦСО для семей, получивших помощь. Взрослые и дети складывали паззлы, отгадывали загадки и расшифровывали послания, посвященные школьным учебным дням.