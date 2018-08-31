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Предприниматели помогли собрать в школу детей из многодетных и малоимущих семей
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Предприниматели помогли собрать в школу детей из многодетных и малоимущих семей 

Управа района Соколиная гора 46 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
По данным социальной службы, помощь была получена 15 детьми из многодетных и малоимущих семей.
В Филиале «Соколиная гора» Территориального центра «Сокольники» 28 августа прошло вручение предметов материальной помощи, собранной с участие благотворителей в рамках акции «Семья помогает семье: соберём ребёнка в школу».
Как сообщил руководитель районного филиала ТЦСО Сергей Авраменко, благотворителями выступили индивидуальный предприниматель Леонид Ложкин, Международный фонд славянской письменности и культуры, а также производитель детской школьной одежды ОАО «Старт». Ребятам вручили полные комплекты одежды и принадлежности для творчества и письма, ранцы.
Развлекательное мероприятие было организовано на площадке филиала ТЦСО для семей, получивших помощь. Взрослые и дети складывали паззлы, отгадывали загадки и расшифровывали послания, посвященные школьным учебным дням.
Фото: Светлана Яковлева, Александр Пивкин.
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