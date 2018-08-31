В Подмосковье сотрудники полиции провели акцию «Помоги пойти учиться»

Сотрудники по делам несовершеннолетних УМВД России по Сергиево-Посадскому району приняли участие в межведомственной акции «Помоги пойти учиться». Данное мероприятие направлено на оказание помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предупреждение правонарушений и совершения антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних. В ходе профилактического рейда сотрудники полиции посетили семьи, состоящие на учете, малообеспеченные семьи, имеющие детей школьного возраста, и проверили на предмет готовности к новому учебному году. Далее полицейские провели с ребятами профилактическую беседу, в ходе которой стражи порядка напомнили о правилах поведения в учебных учреждениях и за их пределами. Ребятам также разъяснили о правах и обязанностях несовершеннолетних, о том, какая наступает ответственность, в случае нарушения законодательства, о пребывании несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых.

В завершение встречи родители и ребята поблагодарили полицейских за внимание к проблемам семей и правовые рекомендации.