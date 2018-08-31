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В Волгоградском «Орленке» отдохнуло более 2500 детей
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В Волгоградском «Орленке» отдохнуло более 2500 детей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградском детском лагере «Орленок» завершилась летняя оздоровительная смена. В учреждении отдохнуло более 2500 школьников.
По данным пресс-службы городской администрации, этим летом в лагере ребята занимались по нескольким направлениям — эстетическому, туристко-краеведческому, социально-педагогическому, естественно-научному, техническому, физкультурно-спортивному и художественному. Дети смогли познакомиться с ораторским искусством, казачьей культурой, обучиться навыкам выживания в экстремальных ситуациях, умению оказывать первую доврачебную помощь. Кроме того, участники смены «Юный пожарный» познакомились с профессией пожарного и спасателя, узнали о средствах пожаротушения. В настоящее время в лагере начинаются подготовительные работы для отдыха и оздоровления детей в дни осенних школьных каникул.
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