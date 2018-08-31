Ещё
В волгоградскую больницу доставили двоих детей с жуткими ожогами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

В волгоградскую больницу доставили двоих детей с жуткими ожогами 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Детей привезли в больницу с разницей в одну минуту
В ожоговое отделение больницы № 25 в Дзержинском районе Волгограда вчера, 30 августа, с разницей в одну минуту доставили двоих детей с ожогами. Первым поступил шестилетний мальчик из Средней Ахтубы, второй — годовалая девочка из Волгограда.
— В 9:33 в больницу № 25 доставили мальчика из поселка Куйбышев Среднеахтубинского района, — сообщили V1.ru врачи. — У ребенка диагностирован термический ожог шеи.
В 9:34 в ожоговое отделение привезли годовалую девочку.
— У ребенка термический ожог 50% тела, — говорят в больнице.
Из пояснений родителей, мальчик получил ожог шеи во время уличных развлечений. Дети резвились на улице и закинул и в костер баллончик от дезодоранта. Опасная игрушка взорвалась рядом с пострадавшим. Годовалая малышка из Волгограда обварила себе половину тела кипящим молоком.
v1.ru: последние новости
«Я б фотографы пошёл, пусть меня научат»: выбираем кружки для детей в ГДЮЦе Велосипедисты Волгограда проедут по перекрытым улицам города "Дай миллион!": волгоградец восемь лет продаёт копию картины Шишкина за миллион рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кто пустил автомат Калашникова в кино11
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд6
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение