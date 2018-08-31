В волгоградскую больницу доставили двоих детей с жуткими ожогами

Детей привезли в больницу с разницей в одну минуту

В ожоговое отделение больницы № 25 в Дзержинском районе Волгограда вчера, 30 августа, с разницей в одну минуту доставили двоих детей с ожогами. Первым поступил шестилетний мальчик из Средней Ахтубы, второй — годовалая девочка из Волгограда.

— В 9:33 в больницу № 25 доставили мальчика из поселка Куйбышев Среднеахтубинского района, — сообщили V1.ru врачи. — У ребенка диагностирован термический ожог шеи.

В 9:34 в ожоговое отделение привезли годовалую девочку.

— У ребенка термический ожог 50% тела, — говорят в больнице.

Из пояснений родителей, мальчик получил ожог шеи во время уличных развлечений. Дети резвились на улице и закинул и в костер баллончик от дезодоранта. Опасная игрушка взорвалась рядом с пострадавшим. Годовалая малышка из Волгограда обварила себе половину тела кипящим молоком.