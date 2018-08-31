В Зеленограде завершилась «Московская смена»

На текущей неделе завершили свою работу городские лагеря в рамках программы «Московская смена 2018». Всего за лето в округе отдохнуло 1220 детей, это на 25% больше, чем прошлым летом, когда отдохнуло 970 детей. Все мероприятия прошли в штатном режиме, без происшествий.

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил заместитель префекта округа Александр Чеботарев

— Много положительных отзывов поступило в префектуру округа на организацию лагерей на базе учреждений социальной защиты. По данной отрасли были организованы самые интересные смены. Например, это фестиваль КВН, который прошел 27 августа в московском Доме КВН. В жюри фестиваля сидели знаменитые КВНщики. В фестивале приняла участие детская сборная из участников лагерей Зеленограда, которая по итогам конкурса заняла третье место в Москве.