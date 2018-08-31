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Перед началом учебного года детская поликлиника № 145 начала работать без выходных
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Перед началом учебного года детская поликлиника № 145 начала работать без выходных 

Управа района Братеево города Москвы + ещё 1 37 минут назад
Фото: Братеево
Детская поликлиника № 145 в Братееве начала работать в усиленном режиме перед началом нового учебного года. До 16 сентября медицинское учреждение будет принимать пациентов без выходных. Информация об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В поликлинике открыли дополнительный кабинет, в нем без выходных проводится осмотр, а также выдаются справки и направления. Так, родители смогут подготовить необходимые медицинские документы для своих детей перед началом учебы. Дополнительный кабинет работает с 8:00 до 20:00 в будние дни и с 9:00 до 15:00 в выходные.
Педиатры проводят обследование, после которого выписывают справку, подтверждающую, что состояние здоровья ребенка позволяет ему посещать школу, детский сад или спортивные занятия. При необходимости врач выдает направление к определенному медицинскому специалисту.
На усиленный режим перешли все детские поликлиники Москвы. За первую неделю работы было выдано 22 тысячи справок.
Фото: сайт мэра и правительства Москвы
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