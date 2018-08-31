Первые «Зеленые шаги» помогают делать маленьким вологжанам общественники

Интерактивно-экологическая программа «Зеленый шаг» прошла сегодня в детском саду №66 «Петушок». Вместе с экологами ребята поговорили о проблеме отходов, почитали экосказки, и нарисовали своего экогероя. Подобные занятия общественники проводят также со школьниками и студентами в рамках проекта «Зеленые шаги». Он реализуется на средства городского гранта.

Одним из увлекательных конкурсов сегодня стал раздельный сбор мусора. Малышам нужно было отделить макулатуру от пластика и импровизированных пищевых отходов, собрав их в разные контейнеры. С задачей ребята справились. Еще интереснее — посадка своего деревца. Семена кедров и каштана малыши поместили в маленькие горшочки. Первое в жизни дерево они смогут посадить вместе со своими родителями около дома или на территории детского сада.

«Нам рассказывали, что планету нельзя загрязнять. Я это знаю и дома помогаю маме с уборкой. Например, батарейки нужно отдать на переработку, так они не будут загрязнять наш город», — рассказала воспитанница детского сада №66 «Петушок» Александра Сотникова

В детском саду №66 «Петушок» об экологии говорят с малышами, когда они приходят еще в младшую группу. Таким образом, эти ребята с самых ранних лет понимают, что мусорить — это плохо. А использованные вещи не всегда нужно выкидывать, порой из них можно смастерить интересные поделки

«Мы уделяем внимание проблемам экологии на занятиях, экскурсиях, прогулках. Рисуем, устраиваем выставки с участием родителей, которые делают из бросового материала — экомусора разные поделки, проводим конкурсы», — говорит воспитатель детского сада №66 «Петушкок» Ольга Королькова

Учат детей с любовью относиться к своему городу и окружающей среде общественники на экоуроках «Зеленый шаг». Для ребят организуют экскурсии на природоохранные учреждения, участие в которых принимают школьники и студенты. С начала мая «Зеленые шаги» сделали уже более 500 человек.

«Эти занятия направлены на то, чтобы дети в неформальной обстановке получали экологические знания, которые им пригодятся в жизни, даже с младшего дошкольного возраста. У нас проведено более 20 мероприятий, они направлены на воспитанников детского сада, школьников, студентов», — пояснила председатель общественной экологической организации «Ноосфера Лариса Тимошенко.

Авторы этого проекта — одни из победителей конкурса на предоставление муниципальных грантов. Всего же в грантовом конкурсе приняли участие более 15 общественных организаций. В общей сложности на поддержку инициатив некоммерческих организаций из городского бюджета выделен 1 млн рублей.

»В настоящее время практически все проекты находятся в стадии реализации. Мероприятия распланированы в течение всего года, некоторые начнут реализовываться в начале учебного года. Сейчас они стартуют, и будут проходить в городе этой осенью», — прокомментировала заместитель начальника Управления информации и общественных связей Вологды Юлия Смирнова.