До конца года медицинский кабинет будет сдан

Родители малышей детского сада №8 города Владимира возмущены тем, что в дошкольном учреждении закрылся специализированный медицинский кабинет.

Детский сад профильный. Сюда водят детишек с проблемными глазками. До 2016 года был специалист, проводящий процедуры для лечения глаз. Теперь садик не может пройти лицензирование, оборудование стоит.

Родители вынуждены ездить с детьми на 15-минутные процедуры в городскую поликлинику или частные больницы.

«Постоянные поездки детей из детского сада в поликлинику и обратно на общественном транспорте вызывают у детей усталость. Для того, чтобы получить 10-15 минутную процедуру, приходится потратить час-два. Эффективность лечения сводится к нулю. Дети, вынужденные посещать кабинет охраны зрения постоянно подвергаются угрозе инфицирования, т.к. находятся в поликлинике в контакте с больными детьми», — рассказали «ТВ-МИГ» обеспокоенные родители.

Заведующая детским садом Наталья Любович рассказала, что в соответствии с новым законом все медицинские кабинеты должны пройти лицензирование в департаменте здравоохранения.

«Прошлые три учебных года заключались договора между садом и городской поликлиникой №1. В прошлом году администрация города отправила на имя главного врача повторный договор, но получила письменный отказ, несмотря на то, что в саду по совместительству работает медицинская сестра и врач-педиатр. Для глаз у нас есть все оборудование. Не хватает мелких вещей, чтобы пройти лицензирование. Сумма примерно в 300 тысяч рублей, но сам сад потянуть такие деньги не может», — говорит заведующая детским садом.

Официальный представитель мэрии Александр Карпилович в своем комментарии пояснил, что до конца года медицинский кабинет будет лицензирован.

«Как сообщила начальник городского управления образования Елена Малик, до конца года кабинет будет лицензирован и детишки вновь смогут проходить все процедуры, не выезжая в поликлинику. Садик старенький, есть вопросы по квадратуре помещения, но обязательно до конца года кабинет будет сдан», — сообщил Карпилович.