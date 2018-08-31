«Восточный»: чаще всего дети расплачиваются собственными картами в фастфуде 

Банк «Восточный» проанализировал операции по дебетовой «Детской карте №1», которая оформляется ребенку с 6 до 14 лет как дополнительная к основному счету родителя.
Согласно данным по операциям, собранным в течение года, чаще всего детской картой банка «Восточный» расплачиваются в супермаркетах и ресторанах формата фастфуд. Втоп-5 наиболее популярных сегментов для трат по детской карте входят супермаркеты, рестораны (формат фастфуд, «еда на вынос»), кофейни, продовольственные рынки, специализированные магазины (кондитерские и другие), магазины одежды, игрушек и игр, развлечения (основные операции приходятся на категорию «кинотеатры»).
Продуктовый виджет
Cредний чек по карте составляет 571 рубль. Наибольшей популярностью такая карта пользуется у детей Московского региона, а также в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, Калужской и Тюменской областях. Согласно исследованию, в августе — в разгар подготовки к учебному году — наблюдается рост спроса на 7% на детскую карту.
«Банкам детская дебетовая карта помогает создать хороший задел на будущее. Ведь дети очень скоро повзрослеют и начнут пользоваться уже «взрослыми» карточными продуктами. Ребенку или подростку детская карта позволяет получить первый опыт самостоятельного пользования безналичными платежными инструментами. Для родителя главная функция в детской карте — возможность контроля за расходами своего — прокомментировала вице-президент банка «Восточный» Екатерина Тутон.