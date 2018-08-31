Ещё
«Восточный»: чаще всего дети расплачиваются собственными картами в фастфуде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

«Восточный»: чаще всего дети расплачиваются собственными картами в фастфуде 

Банки.ру 22 минуты назад
Банк «Восточный» проанализировал операции по дебетовой «Детской карте №1», которая оформляется ребенку с 6 до 14 лет как дополнительная к основному счету родителя.
Согласно данным по операциям, собранным в течение года, чаще всего детской картой банка «Восточный» расплачиваются в супермаркетах и ресторанах формата фастфуд. Втоп-5 наиболее популярных сегментов для трат по детской карте входят супермаркеты, рестораны (формат фастфуд, «еда на вынос»), кофейни, продовольственные рынки, специализированные магазины (кондитерские и другие), магазины одежды, игрушек и игр, развлечения (основные операции приходятся на категорию «кинотеатры»).
Продуктовый виджет
Cредний чек по карте составляет 571 рубль. Наибольшей популярностью такая карта пользуется у детей Московского региона, а также в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, Калужской и Тюменской областях. Согласно исследованию, в августе — в разгар подготовки к учебному году — наблюдается рост спроса на 7% на детскую карту.
«Банкам детская дебетовая карта помогает создать хороший задел на будущее. Ведь дети очень скоро повзрослеют и начнут пользоваться уже «взрослыми» карточными продуктами. Ребенку или подростку детская карта позволяет получить первый опыт самостоятельного пользования безналичными платежными инструментами. Для родителя главная функция в детской карте — возможность контроля за расходами своего — прокомментировала вице-президент банка «Восточный» Екатерина Тутон.
Банки.ру: последние новости
«Тинькофф Мобайл» и «Яндекс.Музыка» запускают совместную подписку Курьерская доставка карт «Яндекс.Денег» появилась в крупных городах России «Точка» представила новый ролик в рамках рекламной кампании «Предпринимай на всю голову!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кто пустил автомат Калашникова в кино11
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд6
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение