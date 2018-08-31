«Восточный»: чаще всего дети расплачиваются собственными картами в фастфуде

Банк «Восточный» проанализировал операции по дебетовой «Детской карте №1», которая оформляется ребенку с 6 до 14 лет как дополнительная к основному счету родителя.

Согласно данным по операциям, собранным в течение года, чаще всего детской картой банка «Восточный» расплачиваются в супермаркетах и ресторанах формата фастфуд. Втоп-5 наиболее популярных сегментов для трат по детской карте входят супермаркеты, рестораны (формат фастфуд, «еда на вынос»), кофейни, продовольственные рынки, специализированные магазины (кондитерские и другие), магазины одежды, игрушек и игр, развлечения (основные операции приходятся на категорию «кинотеатры»).

Продуктовый виджет

Cредний чек по карте составляет 571 рубль. Наибольшей популярностью такая карта пользуется у детей Московского региона, а также в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, Калужской и Тюменской областях. Согласно исследованию, в августе — в разгар подготовки к учебному году — наблюдается рост спроса на 7% на детскую карту.