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В Пензенской области двое школьников утонули во время купания
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В Пензенской области двое школьников утонули во время купания 

ТАСС 1 час назад
ПЕНЗА, 31 августа. /ТАСС/. Двое детей утонули во время купания в водоеме в Кузнецком районе Пензенской области. Сообщение об этом появилось в пятницу на сайте регионального управления ГУ МЧС.
Погибшие — школьники 8 и 10 лет, уточнила ТАСС детский омбудсмен региона Елена Столярова. «Два мальчика 8 и 10 лет сначала были на школьном мероприятии, готовились к 1 сентября. Потом они вернулись домой и после обеда поехали кататься на велосипедах», — сказала Столярова.
Поздним вечером, когда родители не смогли найти детей самостоятельно, к поискам подключилась полиция. «На водоеме, который расположен очень далеко от места проживания детей, в другом конце села, были найдены велосипеды и одежда», — добавила собеседница.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Пензенской области сообщили ТАСС, что сейчас проводится доследственная проверка.
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