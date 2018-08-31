В Пензенской области двое школьников утонули во время купания

ПЕНЗА, 31 августа. / ТАСС /. Двое детей утонули во время купания в водоеме в Кузнецком районе Пензенской области. Сообщение об этом появилось в пятницу на сайте регионального управления ГУ МЧС.

Погибшие — школьники 8 и 10 лет, уточнила ТАСС детский омбудсмен региона Елена Столярова . «Два мальчика 8 и 10 лет сначала были на школьном мероприятии, готовились к 1 сентября. Потом они вернулись домой и после обеда поехали кататься на велосипедах», — сказала Столярова.

Поздним вечером, когда родители не смогли найти детей самостоятельно, к поискам подключилась полиция. «На водоеме, который расположен очень далеко от места проживания детей, в другом конце села, были найдены велосипеды и одежда», — добавила собеседница.