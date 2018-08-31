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Дети из Выхина-Жулебина научились готовить пиццу
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Дети из Выхина-Жулебина научились готовить пиццу 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Ребята, посещающие отделение дневного пребывания детей и подростков центра «Жулебино», побывали на мастер-классе в пиццерии на Жулебинском бульваре.
Во время мастер-класса каждый ребенок смог сделать любую понравившуюся ему пиццу под руководством веселого тренера.
Ребята познакомились с процессом приготовления пиццы и новой профессией пиццемейкера. Время прошло весело и интересно.
Мастер-класс проходил в продолжение праздника, посвященного закрытию «Московской смены — 2018» и Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовим детей в школу». (ис)
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