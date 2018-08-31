Дети из Выхина-Жулебина научились готовить пиццу

Ребята, посещающие отделение дневного пребывания детей и подростков центра «Жулебино», побывали на мастер-классе в пиццерии на Жулебинском бульваре.

Во время мастер-класса каждый ребенок смог сделать любую понравившуюся ему пиццу под руководством веселого тренера.

Ребята познакомились с процессом приготовления пиццы и новой профессией пиццемейкера. Время прошло весело и интересно.

Мастер-класс проходил в продолжение праздника, посвященного закрытию «Московской смены — 2018» и Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовим детей в школу». (ис)