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Во Владикавказе поступил в продажу детский русско-осетинский словарь
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Во Владикавказе поступил в продажу детский русско-осетинский словарь 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В книжных магазинах Владикавказа появился русско-осетинский словарь в картинках, предназначенный для детей.
Словарь включает 1000 слов по основным темам. Каждое слово сопровождается понятной иллюстрацией, которая облегчит процесс запоминания новых слов. Дети научатся не только правильно называть окружающие предметы, но и классифицировать их, обобщать по ряду признаков или различать, сообщает ГТРК «Алания».
Составитель книги — главный редактор издательства «СЕМ» Мадина Джусоева. Большой вклад в работу над словарем также внесла детская поэтесса Изета Фидарова.
Словарь издан тиражом в тысячу экземпляров. Приобрести книгу можно в книжных магазинах города.
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