Во Владикавказе поступил в продажу детский русско-осетинский словарь

В книжных магазинах Владикавказа появился русско-осетинский словарь в картинках, предназначенный для детей.

Словарь включает 1000 слов по основным темам. Каждое слово сопровождается понятной иллюстрацией, которая облегчит процесс запоминания новых слов. Дети научатся не только правильно называть окружающие предметы, но и классифицировать их, обобщать по ряду признаков или различать, сообщает ГТРК «Алания»

Составитель книги — главный редактор издательства «СЕМ» Мадина Джусоева. Большой вклад в работу над словарем также внесла детская поэтесса Изета Фидарова.

Словарь издан тиражом в тысячу экземпляров. Приобрести книгу можно в книжных магазинах города.