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Нуждающимся семьям Сокольников помогли собрать детей в школу
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Нуждающимся семьям Сокольников помогли собрать детей в школу 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Торжественное вручение благотворительной помощи нуждающимся семьям с детьми состоялось на эстраде «Ротонда» в ПКиО «Сокольники».
Сбор помощи проходил в рамах городской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе» при участии сотрудников ТЦСО «Сокольники», Совета депутатов МО Сокольники, исполнительного органа власти и местных предпринимателей.
В числе получивших помощь — неполные и многодетные семьи, юные жители района, чьи родители безработные. Глава МО Сокольники Л. Коврикова и местные депутаты вручили жителям района школьные портфели, наполненные канцелярскими принадлежностями. После получения благотворительной помощи семьи смогли поучаствовать в развлекательной программе с творческими уроками, интеллектуальными конкурсами и играми.
Всего участниками акции в этом году стали более 6 тысяч жителей и 437 предприятий.
Фото: предоставлено Советом депутатов муниципального округа Сокольники.
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