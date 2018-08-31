Нуждающимся семьям Сокольников помогли собрать детей в школу

Торжественное вручение благотворительной помощи нуждающимся семьям с детьми состоялось на эстраде «Ротонда» в ПКиО «Сокольники».

Сбор помощи проходил в рамах городской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе» при участии сотрудников ТЦСО «Сокольники», Совета депутатов МО Сокольники, исполнительного органа власти и местных предпринимателей.

В числе получивших помощь — неполные и многодетные семьи, юные жители района, чьи родители безработные. Глава МО Сокольники Л. Коврикова и местные депутаты вручили жителям района школьные портфели, наполненные канцелярскими принадлежностями. После получения благотворительной помощи семьи смогли поучаствовать в развлекательной программе с творческими уроками, интеллектуальными конкурсами и играми.

Всего участниками акции в этом году стали более 6 тысяч жителей и 437 предприятий.

Фото: предоставлено Советом депутатов муниципального округа Сокольники.