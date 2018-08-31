Инклюзивно и современно. В Гуково реализуют право детей учиться на равных

О том, как помочь ребёнку с особенностями развития и здоровья учиться наравне со сверстниками, рассказала заведующий отделом образования города Гуково Ростовской области Оксана Никулина.

Без барьеров и преград

«Помочь ребёнку с ограниченными возможностями здоровья включиться в образовательный процесс и сопровождать его во время обучения — это ещё один способ дать таким детям возможность полноценно реализовать их право на доступное образование.

Администрацией города Гуково и специалистами нашего отдела образования принимаются все возможные меры для продвижения и развития этой инновационной системы.

Определены образовательные учреждения, в которых практикуется инклюзивное обучение. В этих учреждениях созданы советы по развитию инклюзивного образования. Они помогают определять направления развития этой практики.

В городе более 30 педагогов прошли курсовую подготовку по работе с детьми с ограниченными возможностями. Более двухсот таких детей и 37 детей-инвалидов с детским церебральным параличом, аутистическими расстройствами, нарушениями слуха, зрения, познавательными нарушениями дошкольного возраста получили возможность полноценно обучаться на условиях безбарьерности и адаптивности.

Анна Шеремет, « АиФ на Дону»: А как таких ребятишек готовят к школе? Ведь не все из них накануне посещают детский сад.

Оксана Никулина: У нас есть специальные консультационные центры на базе детских садов №11 «Светлячок» и №14 «Ивушка». Там оказывают раннюю и всестороннюю помощь родителям детей, не посещающих об­разовательные учреждения, при поступлении в школу.

В детских садах №8 «Сказка», №42 «Рябинушка» проводятся индивидуальные и групповые занятия с детьми различных заболеваний. Работают специальные кабинеты, оснащённые мультимедийной аппаратурой. Оборудованы кабинеты психологической разгрузки. Для детей с нарушением зрения созданы тактильные ориентиры: таблички с названием групповых комнат по системе Брайля.

В специализированном дет­ском саду №33 «Солнышко» для детей с расстройствами аутистического спектра оборудованы уголки уединений. Есть оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На площадке по обучению Правилам дорожного дви­жения в дет­ском саду № 7 «Золотой ключик» дети с ограниченными возможностями здоровья полноправные участники дорожного движения.

Стать гуманнее и добрее

— С кем сотрудничают дошкольные учреждения города?

— Детские сады тесно сотрудничают с отделом образования администрации г. Гу­ково, ассоциацией инвалидов. Есть договоры о сетевом взаимодействии со спортивной школой, музеем шахтёр­ского труда, военно-патриотическим центром «Русич», общеобразовательными и коррекционными школами города.

Детские сады №31 «Теремок», №9 «Ромашка» взаимодействуют с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Такое сотрудничество позволяет особенным воспитанникам чувствовать себя полноценными гражданами. Понимать и принимать других людей.

Главную ставку педагоги делают на индивидуальную работу с родителями. В городе работает инновационная областная площадка на базе детского сада №11 «Светлячок». Учреждение — ресурсный центр по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи педагогическому образованию города Гуково.

Педагоги дошкольных образовательных организаций делятся своим опытом в сборниках регионального и всероссийского уровней. Активно участвуют в конференциях и семинарах. Число образовательных учреждений, включающихся в инклюзивный процесс, в городе продолжает расти.

1 сентября 2018 года на базе детского сада № 45 «Жемчужинка» открывается новая группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

— А что, на ваш взгляд, та­кой подход к образованию да­ёт всем нам?

— Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в общий образовательный процесс сделает наше общество гуманнее и добрее. Во всяком случае, я очень на это надеюсь.