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Мастер-класс по бисероплетению прошел в Некрасовке
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Мастер-класс по бисероплетению прошел в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В четверг, 30 августа, в группе социальной адаптации филиала «Некрасовка» центра помощи семье и детям «Гармония» состоялся мастер-класс по бисероплетению.
Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Бисероплетение для детей — это наилучший способ увлечь ребенка занятием, развивающим воображение и фантазию, — пояснил один из специалистов.
Плетение из бисера развивает у детей мелкую моторику, а значит, речь и мышление, формирует такие качества, как добросовестность, старательность и усидчивость. (ис)
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