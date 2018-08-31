Мастер-класс по бисероплетению прошел в Некрасовке

В четверг, 30 августа, в группе социальной адаптации филиала «Некрасовка» центра помощи семье и детям «Гармония» состоялся мастер-класс по бисероплетению.

Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Бисероплетение для детей — это наилучший способ увлечь ребенка занятием, развивающим воображение и фантазию, — пояснил один из специалистов.

Плетение из бисера развивает у детей мелкую моторику, а значит, речь и мышление, формирует такие качества, как добросовестность, старательность и усидчивость. (ис)