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ЦСМ «Коньково» приглашает детей и взрослых на занятия в студии
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ЦСМ «Коньково» приглашает детей и взрослых на занятия в студии 

Коньково 52 минуты назад
Фото: Коньково
После школьных каникул и летних отпусков вновь открылись кружки и секции в ЦСМ «Коньково». Сюда может прийти ребенок любого возраста, подросток и даже взрослый, чтобы узнать что-нибудь новое, раскрыть свои таланты и провести интересно свой досуг после школы. В центре уточнили, что запись проходит ежедневно с 11:00 до 18:00.
«Дорогие друзья! Спешим сообщить Вам, что набор в студии продолжается! Успейте выбрать понравившееся направление и записаться в студию», — обратились сотрудники центра к своим подписчикам во «Вконтакте». Записаться можно по адресам: ул. Миклухо-Маклая, д. 20 и ул. Миклухо-Маклая, д. 59.
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