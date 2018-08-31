ЦСМ «Коньково» приглашает детей и взрослых на занятия в студии

После школьных каникул и летних отпусков вновь открылись кружки и секции в ЦСМ «Коньково». Сюда может прийти ребенок любого возраста, подросток и даже взрослый, чтобы узнать что-нибудь новое, раскрыть свои таланты и провести интересно свой досуг после школы. В центре уточнили, что запись проходит ежедневно с 11:00 до 18:00.

«Дорогие друзья! Спешим сообщить Вам, что набор в студии продолжается! Успейте выбрать понравившееся направление и записаться в студию», — обратились сотрудники центра к своим подписчикам во «Вконтакте». Записаться можно по адресам: ул. Миклухо-Маклая, д. 20 и ул. Миклухо-Маклая, д. 59.