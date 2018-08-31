Детский сад на 340 мест построили в Ленинском районе

Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил детский сад в деревне Боброво Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Детский сад рассчитан на 18 групп дневного пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства, после устранения всех замечаний оформлен ЗОС», — сказал руководитель ведомства Артур Гарибян

Застройщиком детского сада выступает ООО «Лотан». Общая площадь 3-этажного здания составляет 7 532 квадратных метра.

В нем разместились игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения. На объекте созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

На прилегающей территории установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, оборудованы места для отдыха, пешеходные дорожки, а также выполнено озеленение.