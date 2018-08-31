Москвичам напомнили о необходимости получить справки в поликлинике к учебному году 

До 16 сентября детские поликлиники Москвы будут работать без выходных. Такие меры приняты для оперативного оформления медицинских справок о состоянии здоровья детей, которые необходимо будет предоставить в учебные заведения или городские спортивные секции в преддверии начала нового учебного года.
Все детские поликлиники работают в усиленном режиме работы без выходных. Обратиться за нужной справкой можно в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 9:00 до 15:00. Такой режим работы сохранится до 16 сентября. Получить все справки жители района Черемушки могут в детской городской поликлинике № 10 (филиал 4), которая находится на улице Профсоюзная, дом 52 (бывшая ДГП № 63), в кабинете «Здоровое детство» и у дежурного врача.
«В прошлом году перед началом учебного года детские поликлиники также работали в усиленном режиме. Этот опыт оказался успешным. Сейчас для удобства москвичей в усиленном режиме функционирует почти 340 кабинетов выдачи справок и направлений, из них более 170 было открыто дополнительно. Прием в кабинетах ведут 570 врачей. За первую неделю работы детские поликлиники оформили почти 22 тысячи справок, из них около двух тысяч — в выходные дни», — передает портал Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на руководителя Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.