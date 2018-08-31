Москвичам напомнили о необходимости получить справки в поликлинике к учебному году

До 16 сентября детские поликлиники Москвы будут работать без выходных. Такие меры приняты для оперативного оформления медицинских справок о состоянии здоровья детей, которые необходимо будет предоставить в учебные заведения или городские спортивные секции в преддверии начала нового учебного года.

Все детские поликлиники работают в усиленном режиме работы без выходных. Обратиться за нужной справкой можно в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 9:00 до 15:00. Такой режим работы сохранится до 16 сентября. Получить все справки жители района Черемушки могут в детской городской поликлинике № 10 (филиал 4), которая находится на улице Профсоюзная, дом 52 (бывшая ДГП № 63), в кабинете «Здоровое детство» и у дежурного врача.