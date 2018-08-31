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Центр творчества детей и юношества до конца 2019 года появится в Карабулаке
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Центр творчества детей и юношества до конца 2019 года появится в Карабулаке 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 31 августа. /ТАСС/. Новое просторное здание Центра творчества детей и юношества появится до конца 2019 года в городе Карабулаке (Ингушетия). Стоимость объекта составляет порядка 134 млн рублей, сообщил ТАСС заместитель мэра города Азраил Джандигов.
"Мы строительство Центра творчества детей и юношества уже включили в генплан города. Думаю, до конца 2019 года он распахнет свои двери для воспитанников. Сметная стоимость нового центра составляет более 134 млн рублей, его строительство позволит создать до 40 новых рабочих мест в городе", — сказал Джандигов.
По его словам, в новом центре будут работать квалифицированные художники, танцоры, певцы, мастера декоративно-прикладного искусства.
"Здесь детей будут обучать художественному мастерству, музыке, вокалу, это будут небольшие кружки дополнительного творческого развития. У нас уже есть центр творчества, но в старом здании очень мало места и всех желающих оно не вмещает. В новом же смогут обучаться до 200 детей", — пояснил заммэра.
Джандигов добавил, что педагоги и ученики старого центра также переберутся в новое здание.
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