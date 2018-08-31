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Более 2 тыс. школьников посетили детский клуб Музея Победы в июне-августе
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Более 2 тыс. школьников посетили детский клуб Музея Победы в июне-августе 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Более 2 тыс. школьников посетили детский клуб Музея Победы в июне-августе 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«В детско-юношеском клубе «Лето Побед» 31 августа завершилась последняя в этом году смена. За три месяца работы клуб посетили более 2 тыс. школьников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый день дети участвовали в спортивных состязаниях, квестах и творческих конкурсах. За летние месяцы гостями клуба стали актеры, журналисты, спортсмены, военные, фотографы и даже полицейские. Они рассказывали ребятам о тонкостях своих профессий и делились секретами мастерства. Специально для торжественного закрытия ребята подготовили музыкальные номера и выступления. Зрителями финального концерта стали вожатые, педагоги, экскурсоводы, и друзья клуба.
«Мы, наверное, поставили рекорд среди всех музеев нашей страны, потому что ни один музей кроме нашего все три месяца летних каникул не занимался с ребятами, не работал в таком ключе», — приводятся в сообщении слова директора Музея Победы Александра Школьника.
Он добавил, что проект «Лето Побед» будет продолжаться и в следующем году.
«Будем рады видеть вас, а также ваших друзей и одноклассников. Вы знаете, что Музей Победы отныне для вас как родной дом, будем рады вас видеть не только во время каникул, но и во время учебы», — заключил директор музея.
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