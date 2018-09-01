Что посмотреть в кино с ребенком в сентябре

Начало учебного года — это не только уроки и домашние задания, но еще и долгожданные киноновинки, о которых мы вам сейчас расскажем.

Учеба в школе — дело серьезное, требующее много сил и прилежания от вашего ребенка. Но чтобы с уроками все было в порядке, нужно уметь правильно отдыхать, а лучший способ перезагрузиться после плодотворной работы — это поход в кинотеатр.

Рассказываем, на какие премьеры стоит сходить в сентябре вместе с ребенком. Выбирайте картину по его возрасту и интересам — и бегом в кинозал!

«Тайная жизнь пингвинов»

Этот японский мультфильм — настоящий подарок всем школьникам к началу учебного года. Вы увидите историю четвероклассника по имени Аояма, который ведет личный дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты.

Его приключения начинаются в тот момент, когда однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины, а на окраине возникает некая внеземная океаническая сфера.

Аояма берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.

В кино с 6 сентября

Возраст 6+

«Белль и Себастьян: Друзья навек»

Если вам не терпится узнать продолжение истории о дружбе храброго мальчика-сироты Себастьяна и умнейшей белой собаки Белль, то скорее отправляйтесь в кино.

Пережив Вторую мировую войну и многие испытания, друзья счастливо зажили во французских Альпах вместе с приемной семьей и тремя щенками. Но внезапно их разлучает жестокий человек по имени Джозеф, который объявляет себя настоящим хозяином Белль.

Когда мужчина похищает собак, Себастьян отправляется на поиски по заснеженным горам.

В кино с 6 сентября

Возраст 6+

«Большой кошачий побег»

Как вы себе представляете домашних котов? Обычно они, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, совсем другой. Этот кот не сидит на месте и мечтает путешествовать, а именно хочет отправиться в удивительную Долину розовых снов.

Шустрик сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно.

Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправиться на его поиски вместе с другом — волнистым попугаем.

Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий. Смотрите в кино, чем закончится эта история!

В кино с 13 сентября

Возраст 6+

«Храброе сердце. Заговор в королевстве»

В королевстве Металломии настоящий финансовый кризис. Денег в казне не осталось, поэтому королю приходится распустить армию, и в этот момент власть в королевстве захватывает шеф полиции.

Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства.

Вместе с его друзьями — придворной дамой Бо и Дракошей — его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.

В кино с 20 сентября

Возраст 6+

«Руби и Повелитель воды»

Главная героиня этой картины — божья коровка по имени Руб, которая живет в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем воды они мечтают отправиться в удивительное путешествие в загадочную страну Золотой Каньон.

Однако добраться туда можно только на волшебной гигантской птице.

Чтобы осуществить свою мечту, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса, уйти от погони королевских ос и пройти другие непростые, но захватывающие испытания.

В кино с 27 сентября

Возраст 6+

«Похитители носков»

Вы наверняка не раз сталкивались с проблемой, что не можете найти один носок. Но задумывались ли вы, кто в этом виноват? Теперь вы сможете увидеть этого проказника, это Носкоед!

Загадочное и неуловимое существо, которое пожирает один носок из пары.

Хотите познакомиться с ним поближе? Тогда ищите встречи с ним в кино в конце месяца.

В кино с 27 сентября

Возраст 6+

«Принцесса и дракон»

Если вы еще не видели эту картину, то скорее берите своих прекрасных дочек и отправляйтесь с ними в кино.

Каждая девочка мечтает попасть в сказку, даже если она принцесса. В свой день рождения принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу — и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона.

В кино с 23 августа

Возраст: 6 +

«Вилли и крутые тачки»

Вилли — трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити — готовится к главному соревнованию в своей жизни, но в решающем заезде он не справился с управлением и упал в глубокую реку.

Теперь Вилли — обычное такси, лишь иногда он может соревноваться с городскими машинами.

Однажды он сталкивается с прекрасной итальянской машинкой Беллой и начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи.

Смотрите в кино, как Вилли будет бороться за сердце Беллы.

В кино с 23 августа

Возраст: 6+