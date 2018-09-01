Детский сад с бассейном открылся в Петропавловске-Камчатском

Новый детский сад на 260 мест открыли в Петропавловске-Камчатском, в этом году дошкольное учреждение примет четыре группы детей до четырех лет. Об этом сообщается в субботу сайте правительства Камчатского края.

«Новый детский сад на 260 мест открылся в столице Камчатки. <> Здание состоит из пяти блоков, соединенных переходной галереей. В одном из помещений предусмотрен бассейн для проведения общеоздоровительных и укрепляющих занятий, а также музыкальный и спортивный залы. Объект оснащен современной системой отопления и укомплектован датчиками погоды», — говорится в сообщении.

Детский сад в этом году будут посещать четыре группы детей в возрасте от 1,5 до четырех лет.

«Сегодня в крае нет очереди для детей от трех до семи лет. Теперь предстоит решение не менее важной задачи — обеспечение местами детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. А потому мы продолжаем строить сады в разных районах края», — приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Камчатского края Владимира Пригорнева.

Камчатка в 2018 году, как отмечается, стала участником федерального проекта, который в том числе направлен на развитие системы дошкольного образования и обеспечение местами в детских садах. На эти цели регион дополнительно получит более 370 млн рублей.

В ближайшее время планируется возведение еще одного детского сада на 150 мест в Карагинском районе края, сейчас также ведется работа над проектами по строительству детского сада в селе Соболево. Уточняется, что за последние семь лет в Камчатском крае было построено шесть новых детских садов, что позволило дополнительно принять свыше 1 тыс. детей.