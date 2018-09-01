Сезон помощи взрослым завершен

Трудовые отряды Ноябрьска подвели итоги своей работы. Напомним, начиная с 1 июня ребята убирали город и его окраины. За каждым отрядом был закреплен определенный участок Ноябрьска.

Всего за лето временную работу нашли больше 500 подростков от 14 до 17 лет. Результаты работы оказались колоссальными: только за один месяц школьники собрали порядка 4 тысяч мешков с мусором. Добавим, каждый подросток работал за зарплату: за свой труд каждый из них на руки получил чуть больше 13 тысяч рублей.