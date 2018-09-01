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Сезон помощи взрослым завершен
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Сезон помощи взрослым завершен 

Noyabrsk24.ru 17 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Трудовые отряды Ноябрьска подвели итоги своей работы. Напомним, начиная с 1 июня ребята убирали город и его окраины. За каждым отрядом был закреплен определенный участок Ноябрьска.
Всего за лето временную работу нашли больше 500 подростков от 14 до 17 лет. Результаты работы оказались колоссальными: только за один месяц школьники собрали порядка 4 тысяч мешков с мусором. Добавим, каждый подросток работал за зарплату: за свой труд каждый из них на руки получил чуть больше 13 тысяч рублей.
«Желающих не становится меньше. В этом году в связи с повышением МРОТ выросла средняя заработная плата, мы решили дать большому количеству ребят трудоустроиться, поэтому было решено о приеме детей на полставки, что и дало возможность 521 ребенка трудоустроить в летний период», — рассказала главный специалист управления по делам семьи и молодёжи Татьяна Пономарёва.
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