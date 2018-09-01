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Школьникам Алагирского района Северной Осетии полицейские помогли собраться в школу
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Школьникам Алагирского района Северной Осетии полицейские помогли собраться в школу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Ежегодно проводится профилактическая акция «Помоги пойти учиться», основной задачей акции является оказание помощи нуждающимся семьям в подготовке учащихся детей к началу учебного года.
В ходе акции в Алагирском районе выявлено 75 учащихся, нуждающихся в помощи, 5 из которых первоклассники.
Весь личный состав ОМВД России по Алагирскому району под руководством полковника полиции Асланбека Руслановича Тулатова изъявил желание помочь несовершеннолетним. На собранные средства были приобретены ранцы, папки и канцелярские товары для детей.
В торжественной обстановке в актовом зале отдела МВД по Алагирскому району начальник полиции ОМВД России по Алагирскому району Дмитрий Касабиев, врио начальника ООП Артур Аладжиков, начальник ПДН Жанна Кесаева и инспекторы ПДН поздравили детей и родителей с началом учебного года.
Дмитрий Касабиев обратился к взрослым с пожеланиями крепкого здоровья, удачи, большого запаса терпения и понимания в воспитании детей, быть для своих деток уверенной поддержкой, чтобы ребята в свою очередь радовали родителей каждый день своими новыми успехами и достижениями.
Родители и дети от души поблагодарили сотрудников полиции.
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