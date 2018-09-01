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Крутая игрушка матрешка
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Крутая игрушка матрешка 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Игрушки бывают полезные, бывают вредные, а бывают ооочень крутые. Крутой игрушкой можно считать матрешку. Подойдет детям от 0 до 10 лет. И о ней немного поподробнее.
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