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Детям напомнили о правилах дорожного движения
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Детям напомнили о правилах дорожного движения 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 3 сентября, специалисты Центра организации дорожного движения столичного правительства вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Москвы провели ежегодную образовательную акцию «Снова в школу».
Ранним утром, в преддверии занятий, они напомнили школьникам и их родителям о правилах дорожного движения.
Акция традиционно прошла во всех округах столицы рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами около школ, рядом с которыми находятся аварийные, опасные участки дороги.
Специалисты раздали ученикам более более пяти тысяч книжек с правилами дорожного движения. Среди подарков — световозвращающие браслеты и воздушные шары. Родителям, которые сопровождали своих детей, выдали напоминающие листовки.
— Многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых ― и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дороге, — отмечают в пресс-службе Центра организации дорожного движения Правительства Москвы. — К сожалению, это зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому в первые учебные дни очень важно напомнить и детям, и взрослым о правилах поведения на дороге, чтобы они были в безопасности.
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