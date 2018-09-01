Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия для детей

Краснодар. 1 сентября — Новая Кубань. На Кубани перед началом учебного года автоинспекторы напомнили школьникам о правилах дорожного движения. Например, в Курганинском районе учащиеся из разных поселковых школ приняли участие в квест — соревнованиях в знании ПДД. Командам предстояло пройти станцию «ПДД», на которой ребята решали билеты по правилам дорожного движения, отвечали на дополнительные вопросы автоинспектора, рисовали придуманный командой дорожный знак и объясняли его значение.

В Новопокровском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями районной газеты, провели ежегодную акцию «Иду в школу», которая нацелена на адаптацию детей после школьных каникул к безопасному поведению на улицах и дорогах.

На одной из улиц нарядом ДПС осуществлена проверка водителей транспортных средств, перевозящих несовершеннолетних. С родителями детей проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения правил перевозки детей автомобильным транспортом, применение ремней безопасности или детских удерживающих устройств. Детям инспекторы рассказали о правилах безопасного поведения на дороге и показали маршрут, который будет наиболее безопасным для передвижения в школу.

Всем маленьким пешеходам, участвующим в акции «Внимание — дети!», были вручены подарки с тематикой безопасности дорожного движения.