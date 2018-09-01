Детский технопарк появится в Ноябрьске

В Ноябрьске появится технопарк для детей «Кванториум». В тройке самых востребованных направлений дополнительного образования стоит именно техническая направленность. О том, что в округе должна быть создана абсолютно новая система работы с детьми — говорили давно, и вот недавно был обозначен город, в котором откроется детский технопарк.

Отметим, «кванториум» — это новый формат работы с детьми в возрасте от 5 до 18 лет. В красивых и оборудованных залах ребята постигают секреты таких наук, как авиамоделирование, робототехника, программирование. Основная цель проекта — воспитать в детях интерес к техническим наукам и вырастить будущих профессионалов.

В мае Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому на создание детских технопарков «Кванториум» в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» будет направлен 1 миллиард рублей. Известно, что до 2021 года в субъектах планируется создать 85 детских технопарков.

На 1 января 2018 года в 37 регионах России функционировал 51 детский технопарк. По данным правительства, в каждом из технопарков на постоянной основе будут получать дополнительное образование не менее 800 детей.