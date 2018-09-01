Ещё
Детский технопарк появится в Ноябрьске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Детский технопарк появится в Ноябрьске 

Noyabrsk24.ru 58 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Ноябрьске появится технопарк для детей «Кванториум». В тройке самых востребованных направлений дополнительного образования стоит именно техническая направленность. О том, что в округе должна быть создана абсолютно новая система работы с детьми — говорили давно, и вот недавно был обозначен город, в котором откроется детский технопарк.
Отметим, «кванториум» — это новый формат работы с детьми в возрасте от 5 до 18 лет. В красивых и оборудованных залах ребята постигают секреты таких наук, как авиамоделирование, робототехника, программирование. Основная цель проекта — воспитать в детях интерес к техническим наукам и вырастить будущих профессионалов.
В мае Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому на создание детских технопарков «Кванториум» в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» будет направлен 1 миллиард рублей. Известно, что до 2021 года в субъектах планируется создать 85 детских технопарков.
На 1 января 2018 года в 37 регионах России функционировал 51 детский технопарк. По данным правительства, в каждом из технопарков на постоянной основе будут получать дополнительное образование не менее 800 детей.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Мэрия Салехарда выплатит 300 тысяч пострадавшему от стаи собак ребенку Сезон помощи взрослым завершен Археологи обнаружили на Ямале разграбленное копателями древнее захоронение. ФОТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино16
Отвратительные принцы из мультиков1
А вы видите животных на фотографиях?45
Видео
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение