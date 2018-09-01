Ещё
Васильева: вопрос очередей в детсадах решен практически во всех регионах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Васильева: вопрос очередей в детсадах решен практически во всех регионах 

РИА Новости 7 минут назад
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вопрос очередей в детских садах решен практически во всех регионах РФ, работа в этом направлении продолжается, деньги на это есть, заявила министр просвещения России Ольга Васильева в интервью программы «Право знать» на ТВЦ.
"В России, практически во всех регионах, кроме четырех, решен вопрос очереди в детских садах от трех до семи (лет — ред.), работа в этом направлении усиливается, и деньги у нас на это есть", — сказала Васильева.
Министр подчеркнула, что создана новая программа «Строительство детских садов», направленная на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет.
"Я понимаю проблему Дагестана, в следующем году там по программе будет построено 18 дошкольных учреждений. Конечно, я не думаю, что это решит вопрос полностью, потому что очень важно, что там действительно много малышей, и, слава богу, что они там рождаются", — заключила Васильева, отвечая на вопрос о переполненности в детских садах, в частности в Дагестане.
Ранее Васильева говорила, что в рамках исполнения поручения президента Минобрнауки разработало ведомственный проект, направленный на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в организациях дошкольного образования на 2018 — 2020 годы. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что власти выделили из федерального бюджета на создание дополнительных мест в детских садах 49 миллиардов рублей, по 24,5 миллиарда в 2018 и 2019 годах. Позже Медведев заявил, что некоторые регионы РФ готовы без федеральной финансовой помощи решить задачу по созданию дополнительных мест в детских садах, в ходе более эффективного перераспределения средств в 20 регионах появится возможность создать еще 5,5 тысячи мест.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино16
Отвратительные принцы из мультиков1
А вы видите животных на фотографиях?45
Видео
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение