Васильева: вопрос очередей в детсадах решен практически во всех регионах

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости . Вопрос очередей в детских садах решен практически во всех регионах РФ, работа в этом направлении продолжается, деньги на это есть, заявила министр просвещения России Ольга Васильева в интервью программы «Право знать» на ТВЦ

"В России, практически во всех регионах, кроме четырех, решен вопрос очереди в детских садах от трех до семи (лет — ред.), работа в этом направлении усиливается, и деньги у нас на это есть", — сказала Васильева.

Министр подчеркнула, что создана новая программа «Строительство детских садов», направленная на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет.

"Я понимаю проблему Дагестана, в следующем году там по программе будет построено 18 дошкольных учреждений. Конечно, я не думаю, что это решит вопрос полностью, потому что очень важно, что там действительно много малышей, и, слава богу, что они там рождаются", — заключила Васильева, отвечая на вопрос о переполненности в детских садах, в частности в Дагестане.