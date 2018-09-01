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В воронежском парке упавшее дерево придавило 8-летнего мальчика
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В воронежском парке упавшее дерево придавило 8-летнего мальчика 

Вести Воронеж 8 минут назад
Фото: Вести Воронеж
«Скорая» увезла ребёнка в больницу. В парке «Танаис» Юго-Западного района во время празднования Дня знаний пострадал ребёнок. Как сообщили очевидцы, днём 1 сентября на мальчика-второклассника упала сухая сосна. Он вместе с другими детьми в это время проходил квест с аниматорами. По словам свидетелей происшествия, когда дети услышали треск, они успели отбежать подальше. Мальчик же растерялся и остался на месте. В итоге на него рухнула сосна. Удар пришёлся по голове. Ребёнок сейчас находится в больнице — у него шишки и ссадины. Есть ли более серьёзные повреждения, покажет рентген. Фото с места происшествия — очевидцы
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