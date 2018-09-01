День знаний отметили в ЦВС для несовершеннолетних правонарушителей

Сотрудники краевой прокуратуры проверили условия содержания детей и поздравили их с праздником В Краснодаре День знаний отметили и в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Заместитель прокурора Краснодарского края в преддверии нового учебного года проверила условия содержания детей, готовность Центра к началу учебных занятий, а также приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, поздравила воспитанников Центра с началом нового учебного года, пожелала им отличных оценок и счастливого, достойного будущего. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — подведомственное учреждение ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в функции которого входит обеспечение круглосуточного приема и временного (до 30 дней) содержания детей, совершивших правонарушения, в целях защиты их жизни, здоровья и профилактики девиантного поведения. В торжественном мероприятии также приняли участие дети и педагоги специальной (коррекционной) школы-интернат г. Краснодара, депутат Государственной Думы Российской Федерации — чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог , Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева , работники прокуратуры Карасунского административного округа города Краснодара и другие гости. Соблюдение прав воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей находится на постоянном контроле прокуратуры края.