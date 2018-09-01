Новый детский сад в Сертолово начал работать с сегодняшнего дня

1 сентября в Сертолово начал работать новый детский сад. В открытии нового детского дошкольного учреждения принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, новый детский сад позволит ликвидировать потребность в обеспечении местами сертоловских детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В здании детского сада 14 групповых помещений, каждое из которых имеет спальную комнату, игровую комнату, туалетную комнату, раздевалку и буфетную. Территорию детского сада украшают малые архитектурные формы, к радости детей — разнообразные игровые комплексы.

Детсад проектировался на 240 мест, но будет доукомплектован до 300 человек.