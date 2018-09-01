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Детей и родителей ждут на ярмарке в Ставрополе 8 сентября
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Детей и родителей ждут на ярмарке в Ставрополе 8 сентября 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Родителям покажут лучшие детские товары и услуги в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Торгово-промышленной палаты СК.
Ярмарка детских товаров «Супер Дети» пройдёт 8 сентября в парке Победы. Мамам и папам Ставрополя покажут свою продукцию производители детской мебели, одежды, обуви, игрушек. Также родители смогут ознакомиться с предложениями частных детских садов, спортивных секций, творческих мастерских, досуговых клубов для детей разных возрастов. Свои услуги порекламируют семейные фотографы и агентства праздников. Организаторы фестиваля «Супер Дети» рассчитывают превратить выставку в визитную карточку Ставрополя и помочь родителям выбрать подходящие товары и услуги для детей.
Дата и время проведения: 8 сентября 2018 г., 11:00-18:00.
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111, Парк Победы, центральная площадь.
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