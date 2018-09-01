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В США арестовали пятерых исламистов, удерживавших детей в лагере в пустыне
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В США арестовали пятерых исламистов, удерживавших детей в лагере в пустыне 

Инфо 24 18 минут назад
Фото: Инфо 24
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало пять членов радикальной исламистской группы, которые удерживали детей в лагере, расположенном в пустыне в штате Нью-Мексико. Несовершеннолетних готовили к атакам на школы. В начале августа всех пятерых членов группы уже арестовывали по обвинению в жестоком обращении с детьми. Однако прокуратура не успела представить доказательства вины подозреваемых в установленный срок, поэтому суд отпустил их под залог в 20 тысяч долларов. Теперь гаитянку Дженни Левейль обвиняют в незаконном хранении оружия и заговоре против властей, а остальных фигурантов — в содействии ей.
При первом задержании в пустыне силовики освободили 11 детей, которых содержали в тяжелых условиях. В лагере практически отсутствовала еда и вода, у детей также не было нормальной одежды, обуви и средств личной гигиены.
Кроме того, там нашли оружейный склад, патроны, а также самоучители по сборке оружия. По версии следствия, члены экстремистской группы готовили детей к нападениям на учителей в школах и расстрелам полицейских.
Также в лагере обнаружили останки ребенка, чью личность установить не удалось. Среди задержанных был Сираж Вахаж, которого подозревали в похищении собственного ребенка. Один из спасенных детей рассказал ФБР, что Вахаж проводил с сыном сеансы экзорцизма для «изгнания бесов», после одного из них мальчик якобы умер.
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