Прокуратура нашла массу нарушений в ачинском детсаде «Лунтик»

Напомним, местные жители сообщили СМИ, что в частном детском саде няни жестоко обращались с детьми: кидали на пол, редко кормили, спать укладывали на гимнастические маты. Слова мам отчасти подтверждили кадры с камер видеонаблюдения.

Кроме этого, оказалось, что с 2012 года предпринимательская деятельность в детском саду «Лунтик» осуществляется собственником жилого помещения без регистрации, перечисления налогов и сборов. Игрушки, продукты питания приобретались самостоятельно собственником, сертификаты их качества и безопасности отсутствуют. Медицинское обслуживание детей в группе не осуществлялось.

Как сообщили в краевой прокуратуре, инициирован вопрос о возбуждении административных дел. Кроме того, в суд направлено исковое заявление с требованием о запрете незаконной деятельности детского сада.