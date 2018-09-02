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Прокуратура нашла массу нарушений в ачинском детсаде «Лунтик»
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Прокуратура нашла массу нарушений в ачинском детсаде «Лунтик» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Напомним, местные жители сообщили СМИ, что в частном детском саде няни жестоко обращались с детьми: кидали на пол, редко кормили, спать укладывали на гимнастические маты. Слова мам отчасти подтверждили кадры с камер видеонаблюдения.
Кроме этого, оказалось, что с 2012 года предпринимательская деятельность в детском саду «Лунтик» осуществляется собственником жилого помещения без регистрации, перечисления налогов и сборов. Игрушки, продукты питания приобретались самостоятельно собственником, сертификаты их качества и безопасности отсутствуют. Медицинское обслуживание детей в группе не осуществлялось.
Как сообщили в краевой прокуратуре, инициирован вопрос о возбуждении административных дел. Кроме того, в суд направлено исковое заявление с требованием о запрете незаконной деятельности детского сада.
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