Помогут в каждом округе: как работает система реабилитационных центров для особенных детей

В Москве проживают 39,9 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. И всем им город оказывает всестороннюю поддержку. Пройти бесплатную реабилитацию ребенок с инвалидностью может почти в каждом округе. Сейчас завершается формирование системы реабилитационных центров.

На юго-западе Москвы

Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» откроется после капитального ремонта осенью 2018 года. Здесь будут получать помощь специалистов не только дети — инвалиды с первых дней жизни из Юго-Западного административного округа Москвы, но и жители других округов.

Площадь здания — почти 10 тысяч квадратных метров. Ежедневно центр смогут посещать до 100 человек, а в год помощь здесь окажут 2,5 тысячи москвичей.

В центре откроются отделения ранней помощи, мониторинга, анализа и прогнозирования, адаптивной, социокультурной и профессиональной реабилитации, а также дневной стационар на 30 мест и отделение стационарного обслуживания на 82 места. Появится блок физиотерапии: кабинеты галотерапии, электросна, теплолечения, электролечения, ингаляторий. Заработают кабинеты аппаратного массажа, лечебной физической культуры, лазеротерапии, магнитотерапии.

Кроме того, в центре сделали сенсорно-динамический зал «Дом совы», где будут проводить телесно ориентированную терапию для детей с расстройством аутистического спектра. Запланированы и занятия с животными — иппотерапия и канистерапия.

Система реабилитационных центров

В 2019 году еще один реабилитационный центр появится в Западном административном округе. После этого центры будут работать во всех столичных округах.

Сейчас инвалиды могут пройти реабилитацию в 97 отделениях (из них 38 — для детей) при территориальных центрах социального обслуживания, центрах поддержки семьи и детства и центрах социальной помощи семье и детям. Для сравнения, в 2010 году работал только один такой реабилитационный центр.

В подобных учреждениях работают специалисты, которые используют высокотехнологичное реабилитационное оборудование. Так, в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой ребята могут заниматься на роботизированном тренажере с биологической обратной связью для системы локомоторной терапии, а также на циклическом тренажере для развития координации и равновесия «КОБС».

В реабилитационном центре «Солнышко», который находится в Троицке, открыта программа «Юный кинолог». Дети c ДЦП или с ранним аутизмом знакомятся с профессией кинолога, познают основы дрессировки и учатся уходу за собаками. Это помогает развивать двигательный аппарат и речь, а также снимает страх и тревожность и повышает самооценку.

В реабилитационном центре «Текстильщики», как и в других, работают и с членами семей детей, которым поставили диагноз ДЦП. Им оказывают социально-психологическую поддержку, выявляют проблемы и помогают их решать.

Меры поддержки

Не забывают в городе и о материальной поддержке особенных людей и членов их семей. В 2018 году в два раза — до 12 тысяч рублей — увеличили выплаты по уходу за несовершеннолетним ребенком-инвалидом и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет. Появилась выплата в размере 10 тысяч рублей на приобретение школьной одежды для ребенка-инвалида.

Родители или опекуны ребят с ограниченными возможностями не платят за детские сады, а в школах — за двухразовое горячее питание. Кстати, школу для детей с ограниченными возможностями здоровья можно выбрать любую, в том числе ту, которая расположена рядом с домом. В каждом образовательном учреждении создана инклюзивная среда.

Ребята и их родители могут бесплатно пользоваться городским транспортом, а детям до трех лет положено бесплатное детское питание: молоко, кефир, творог, фруктовые соки и пюре, а также молочные смеси.

Практически все инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. А в 2018 году решено выделить еще два миллиарда рублей на ремонт и оснащение современным оборудованием реабилитационных центров и коррекционных школ.