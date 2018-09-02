Реабилитационные центры для детей‑инвалидов заработают во всех округах Москвы в 2019 году

Во всех округах столицы в 2019 году будут работать реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году в городе также в два раза увеличили выплаты по уходу за несовершеннолетним ребенком-инвалидом и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве проживают 39,9 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. И всем им город оказывает всестороннюю поддержку. Пройти бесплатную реабилитацию ребенок с инвалидностью может почти в каждом округе. Сейчас завершается формирование системы реабилитационных центров», — говорится в сообщении.

Так, центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» откроется после капитального ремонта осенью 2018 года. Здесь будут получать помощь специалистов не только дети — инвалиды с первых дней жизни из Юго-Западного административного округа Москвы, но и жители других округов.

«В центре откроются отделения ранней помощи, мониторинга, анализа и прогнозирования, адаптивной, социокультурной и профессиональной реабилитации, а также дневной стационар на 30 мест и отделение стационарного обслуживания на 82 места. Появится блок физиотерапии: кабинеты галотерапии, электросна, теплолечения, электролечения, ингаляторий. Заработают кабинеты аппаратного массажа, лечебной физической культуры, лазеротерапии, магнитотерапии», — добавляется в сообщении.

В 2019 году еще один реабилитационный центр появится в Западном административном округе. После этого центры будут работать во всех столичных округах.

Сейчас инвалиды могут пройти реабилитацию в 97 отделениях (из них 38 — для детей) при территориальных центрах социального обслуживания, центрах поддержки семьи и детства и центрах социальной помощи семье и детям. Для сравнения, в 2010 году работал только один такой реабилитационный центр.

«Не забывают в городе и о материальной поддержке особенных людей и членов их семей. В 2018 году в два раза — до 12 тысяч рублей — увеличили выплаты по уходу за несовершеннолетним ребенком-инвалидом и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет. Появилась выплата в размере 10 тысяч рублей на приобретение школьной одежды для ребенка-инвалида», — уточняется в сообщении.

Практически все инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. А в 2018 году решено выделить еще два миллиарда рублей на ремонт и оснащение современным оборудованием реабилитационных центров и коррекционных школ.