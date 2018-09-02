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Реабилитационные центры для особенных детей начнут работать по всей Москве
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Реабилитационные центры для особенных детей начнут работать по всей Москве 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Уже этой осенью в каждом округе столицы появятся центры реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Поддержку можно получить повсеместно.
В столице проживают около 39,9 тысячи детей с ограниченными возможностями, каждому из которых оказывается всесторонняя поддержка. Ребенок с инвалидностью может пройти реабилитацию бесплатно практически в каждом округе города. На данный момент специалисты завершают формирование системы центров реабилитации.
Юго-запад Москвы:
Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» будет открыт этой осенью, некоторое время в нем проводили капитальный ремонт. Помощь здесь окажут не только детям-инвалидам Юго-Западного АО, но и лицам, проживающим в других округах столицы.
Каждый день центр смогут посетить 100 человек.
Отделения мониторинга, ранней помощи, прогнозирования и другие откроются в центре совсем скоро. Более того, появятся ингаляторий, кабинеты теплолечения, массажа и другие ответвления блока физиотерапии.
Государственная поддержка:
В городе не забывают и о материальной поддержке особенных людей, а также их семей. Например, в этом году выплату по уходу за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью и инвалидам с детского возраста до 23 лет увеличили вдвое — до 12 тысяч рублей. Более того, теперь на приобретение школьной одежды для ребенка с инвалидностью государство выделяет 10 тысяч рублей.
Родители или опекуны особенных ребят не платят за детсады, а в школах — за горячее питание дважды в день, сообщает официальный сайт мэра Москвы. К слову, для ребенка с ограниченными возможностями здоровья можно выбрать любую школу, в том числе и ближайшую к дому.
Дети и их родители бесплатно перемещаются городским транспортом, а малыши до трех лет получают бесплатное питание: кефир, молоко, творог, соки из фруктов, пюре, молочные смеси.
Почти каждый человек с инвалидностью обеспечивается техническими средствами реабилитации, а также протезами. В этом году дополнительно выделено два миллиарда рублей, которые пойдут на ремонт и оснащение реабилитационных центров и коррекционных школ оборудованием современного типа.
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