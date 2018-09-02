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В Адыгее дети сотрудников органов внутренних дел стали участниками красочного праздника
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В Адыгее дети сотрудников органов внутренних дел стали участниками красочного праздника 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В МВД по Республике Адыгея несколько лет назад появилась традиция проведения в День знаний праздничных мероприятий для детей сотрудники полиции. На этот раз его гостями стали около 100 мальчишек и девчонок.
К празднику готовились основательно, причем не только взрослые, но и сами дети. Практически все они стали участниками конкурсов, викторин и спортивных состязаний. Победителей ждали ценные подарки.
Приятным дополнением к празднику стали детские аттракционы и развлекательная программа аниматоров. Чтобы подарить детям настоящее веселье, они организовали красочную программу, в которую вошли различные песни и танцы.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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