В Башкирии найден мертвым 5-летний ребёнок

5-летний ребёнок найден мертвым у себя дома в городе Октябрьский в Башкирии. Его тело обнаружили около 4 часов утра. Об этом ГорОбзор.ру рассказал информированный источник.

— На теле не обнаружены какие-либо следы травм. Но известно, что при жизни мальчик состоял на учете в медучреждении, так как имел тяжёлые заболевания, — рассказал собеседник.

Тело направили на судмедэкспертизу для определения причин смерти мальчика.

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