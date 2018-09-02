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В Башкирии найден мертвым 5-летний ребёнок
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В Башкирии найден мертвым 5-летний ребёнок 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
5-летний ребёнок найден мертвым у себя дома в городе Октябрьский в Башкирии. Его тело обнаружили около 4 часов утра. Об этом ГорОбзор.ру рассказал информированный источник.
— На теле не обнаружены какие-либо следы травм. Но известно, что при жизни мальчик состоял на учете в медучреждении, так как имел тяжёлые заболевания, — рассказал собеседник.
Тело направили на судмедэкспертизу для определения причин смерти мальчика.
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