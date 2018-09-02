Бизнесу предложат налоговые льготы за детские лагеря отдыха

Сначала нужно провести серьезную инвентаризацию существующих объектов, отметил он. В стране действует много лагерей и баз, необходимо найти способы сохранить и развивать их.

"Нужно искать способ заинтересовать предприятия, чтобы они содержали такие учреждения. Например, часть расходов на такие учреждения отнести к издержкам, чтобы они уменьшали налогооблагаемую прибыль", — сказал Валерий Рязанский

Как отметил сенатор, такие лагеря могут использоваться для круглогодичного семейного отдыха.