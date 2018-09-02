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Бизнесу предложат налоговые льготы за детские лагеря отдыха
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Бизнесу предложат налоговые льготы за детские лагеря отдыха 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сначала нужно провести серьезную инвентаризацию существующих объектов, отметил он. В стране действует много лагерей и баз, необходимо найти способы сохранить и развивать их.
"Нужно искать способ заинтересовать предприятия, чтобы они содержали такие учреждения. Например, часть расходов на такие учреждения отнести к издержкам, чтобы они уменьшали налогооблагаемую прибыль", — сказал Валерий Рязанский.
Как отметил сенатор, такие лагеря могут использоваться для круглогодичного семейного отдыха.
Полный текст интервью председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 3 сентября 2018 года
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