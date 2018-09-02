Сенатор Валерий Рязанский: В РФ появятся новые льготники — туристические

Валерий Владимирович , сами пенсионеры что-то будут платить за путешествие?

Валерий Рязанский: Какой-то минимум всегда должен оплачиваться гражданами. Иначе это будет восприниматься не очень правильно. Пусть плата будет небольшой, но она обозначает желание поехать. Туристические маршруты для людей старшего поколения нужно сделать с субсидиями, а финансовую нагрузку разделить между регионами и федеральным центром. Программа могла бы быть не очень дорогой — миллионов сто или сто пятьдесят рублей, чтобы сделать пилотный проект и организовать поездки. То есть регионы будут формировать свою часть поездки до Москвы и оплачивать ее. А в Москве туристов подхватывает московский туроператор, который дальше организует поездку за счет федерального бюджета. Такие предложения Совет Федерации уже направил минкультуры

Какие могут быть маршруты?

Валерий Рязанский: Например, по местам боевой славы в район Сталинградской или Курской битвы. Можно свозить в Беларусь. Славных мест много.

А что будет меняться в системе детского отдыха?

Валерий Рязанский: Прежде всего нужно ликвидировать «отдых на асфальте». Слишком много детей у нас отдыхает в так называемых летних лагерях при школах. Да, они решают какие-то проблемы для родителей. Но нужно искать рычаги для создания круглогодичных сетей детского отдыха.

Где взять такие здравницы?

Валерий Рязанский: Сначала надо провести инвентаризацию существующих объектов. Они есть у многих отраслевых компаний.

Много ли осталось таких лагерей при организациях?

Валерий Рязанский: Очень много. Но нужно искать способы заинтересовать предприятия содержать детские круглогодичные лагеря, особенно в лесной зоне, чтобы их не закрывали. Для предприятий такие учреждения являются обузой, так как они эксплуатируются за счет чистой прибыли, а это бизнесу невыгодно. Учитывая хорошие места расположения лагерей, всегда велик соблазн в трудную минуту, когда материальное положение предприятий не очень благополучное, продать их под коттеджи или другие коммерческие цели. Нужно искать способ заинтересовать предприятия, чтобы они содержали такие учреждения. Например, часть расходов на такие учреждения отнести к издержкам, чтобы они уменьшали налогооблагаемую прибыль.

Надо заинтересовать бизнес, чтобы он содержал детские круглогодичные лагеря

Такие льготы уже получили работодатели, которые будут оплачивать часть цены турпутевки своим сотрудникам.

Валерий Рязанский: Уточню, не только сотрудникам, но и членам их семей. С 1 января следующего года вступает в силу закон о социальном туризме. Он позволяет работодателям включить до 6 процентов фонда оплаты труда в расходную часть. И эти деньги направить на оздоровление и отдых своих сотрудников. Мы настаиваем на том, чтобы это был пакетный туристический продукт, который включает дорогу, питание, проживание, экскурсионное обслуживание. Развитие таких недорогих туров позволяет вовлечь значительное количество россиян во внутренний туризм.

Какие еще изменения нас ждут?

Валерий Рязанский: Россияне имеют возможность ездить по стране, но нужно создавать инфраструктуру.

В этом году завершается госпрограмма развития туризма. Она доказала свою эффективность. На 27 миллиардов рублей госинвестиций привлечено 90 миллиардов частных. Это новые гостиницы, причалы, дороги, набережные, благоустроенные места стыковок маршрутов и другие объекты. Туризм принес 3,5 процента ВВП, но возможности значительно больше. Президент поставил задачу довести вклад туризма в ВВП до 10 процентов.

Как выйти на такой показатель?

Валерий Рязанский: Мы высказали предложение продлить программу. В мае уже была утверждена концепция новой программы. Она раза в три больше по объему. Регионы на «низком старте». Они уже защитили свои программы по развитию въездного туризма, подготовили проекты и прошли строгий экзамен у Федерального агентства по туризму . С 2019 года уже можно без раскачки выходить на новые проекты.

Мы просили премьер-министра ускорить принятие программы и не снижать прогнозные цифры финансирования. На 2019 год заложено три миллиарда рублей, но нужно идти дальше. В программе намечено увеличение до шести с половиной миллиардов. Вопросы развития внутреннего туризма уже касаются не только регионов. Муниципалитеты готовят программы развития внутреннего туризма: отрасль становится одним из перспективных элементов экономики районов.

Мы подготовили развернутые рекомендации правительству по развитию программы лизинга автобусов, в которые очень нужны для детского туризма. Подготовлен серьезный пакет предложений по программе субсидирования внутренней авиаперевозки.

Въезд по паспорту болельщика в Россию уже продлили до конца этого года. Были предложения распространить опыт и на другие мероприятия.

Валерий Рязанский: Практика въезда по паспорту болельщика может перерасти в технологию широкого распространения электронных виз. Сейчас это работает только на Дальнем Востоке и в Калининграде. Нам хотелось бы, чтобы визовая процедура была максимально короткой, но четко поставленной.

На какие регионы можно распространить электронные визы?

Валерий Рязанский: Мы задавали такой вопрос министерству иностранных дел . Глава МИД Сергей Лавров достаточно осторожно говорит о развитии технологии в силу того, что на первом месте — взаимность. Там, где нам устанавливают преграды, раскрывать объятия в обмен на санкции мы как государство не собираемся.

Комментарий

Виктор Пугиев, президент Центрального совета по туризму и отдыху:

— Со следующего года россияне смогут отдыхать в России частично за счет организации-работодателя. Начинает действовать система социального туризма.

Предприятия за участие в этой системе получат налоговые льготы. Выделять средства на отдых сотрудникам будут из расчета не более 50 тысяч рублей на одного человека. Но и этих денег уже достаточно, чтобы провести полноценный отдых в течение 10-12 дней. При этом оплатить путевку предприятие может не только своим работникам, но их родственникам — супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если они учатся на дневном очном отделении. То есть на каждого члена семьи также может быть выделено по 50 тысяч рублей.

Организация может оплатить не обязательно отдых, например, в санатории. А только проезд или на проживание. В любом случае предприятие должно заключить договор с туроператором или турагентом.

Участвовать в системе социального туризма смогут даже небольшие организации, имеющие прибыль. Такое решение должен принять руководитель вместе с коллегиальным органом, который представляет интересы коллектива. Условие о соцтуризме может быть записано в коллективное соглашение или в трудовой договор. Для людей соцтуризм — возможность съездить в отпуск по цене ниже той, которую предложила бы туркомпания. А для работодателей — хороший способ поощрения работников и закрепления в коллективе специалистов.