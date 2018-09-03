В Ижевске к новому учебному году открыты детский сад и школа

3 сентября в столице Удмуртии состоялось открытие дополнительного здания детского сада № 259, которое построено по федеральной целевой программе «Жилище», при поддержке федерального и регионального бюджетов.

— Детский сад в районе улицы Берша, где много новостроек, был необходим, для того, чтобы снять остроту вопроса с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях в шаговой доступности, — сказал временно исполняющий Главы Ижевска Сергей Задорожный . — В городе строятся новые детские сады, создаются дополнительные места в существующих дошкольных учреждениях. В этом году планируем завершить строительство детского сада по улице Баранова в Ленинском районе. Дошкольные учреждения в ближайшие годы будут появляться во всех районах новостроек.

Дополнительное здание детского сада № 259 примет 220 маленьких ижевчан. Заведующая дошкольным учреждением Татьяна Романова отметила, что детсад будут посещать малыши от 1,5 до 6 лет.

Ранее, 1 сентября, в Ижевске было открыто новое здание школы № 46, построенное в рамках федеральной программы «Развитие образования» при софинансировании из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В церемонии открытия приняла участие директор департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Министерства просвещения России Ирина Петрунина. Она отметила, что с началом учебного года в России открывается 68 новых школ.

Особенность ижевской 46-й школы в том, что ученики вместе с педагогами вместе готовили образовательное учреждение к открытию, создавали уникальные интерьеры, расписывали стены.

В школе создана современная инфраструктура — два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, два кабинета технологии, лингафонный кабинет, у школы есть свой пресс-центр. В распоряжении педагогов в каждом кабинете интерактивные панели, 7 мобильных классов информатики, 3d-принтеры и другое современное оборудование.

Проект новой ижевской школы оказался востребованным в других регионах. Аналогичные здания уже строятся в Йошкар-Оле и Ивановской области.