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Военные строители возвели новый современный детский сад в Ижевске
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Военные строители возвели новый современный детский сад в Ижевске 

ТК «Звезда» + ещё 6 38 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест и построено в рамках федеральной программы «Жилище».
3 сентября состоялось долгожданное событие в жизни Ижевска — открылся новый детский сад № 15 на улице Автозаводской в Ижевске.
На открытии детского сада № 15 начальник Главного военно-строительного управления № 8 Выгулярный Вадим Витальевич передал символический ключ директору МАДОУ «Детский сад № 15» Романовой Татьяне Михайловне и пожелал детям и педагогам в новом детском саду только позитивных эмоций.
«Видеть счастливые глаза ребятишек, родителей и воспитателей — большая радость для нас, строителей. Сегодня мы передаем волшебный ключ, ключ, который откроет двери в чудесный мир новых знаний и открытий, в мир чудесного детства и самых солнечных эмоций. От многотысячного коллектива военных строителей поздравляю вас с этим знаменательным днем», — отметил в своем выступлении Вадим Витальевич.
Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Город Ижевск» Задорожный Сергей Павлович поблагодарил строителей ГВСУ № 8 и лично Выгулярного Вадима Витальевича за современный детский сад, который поможет многим молодым семьям микрорайона А 8 решить проблему и подарить детям максимально комфортные условия в красивом здании.
От муниципального образования «Город Ижевск» Задорожный Сергей Павлович вручил Благодарность Выгулярному Вадиму Витальевичу за высокий уровень организации и качественное своевременное завершение строительства детского сада в Восточном микрорайоне № 8 города Ижевска.
Также были сказаны слова благодарности от представителей Министерства образования и науки Удмуртской Республики, Городской Думы города Ижевска, педагогов и родителей, которые с нетерпением ждали открытия нового детского сада.
Для справки: У коллектива Главного военно-строительного управления № 8 огромный опыт в возведении социальных объектов. За годы работы строителями ФГУП «ГВСУ № 8» построены сотни объектов образования. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест и построено в рамках федеральной программы «Жилище».
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