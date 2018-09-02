В Сочи началась всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья»

СОЧИ, 2 сентября. / ТАСС /. Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья», которая стартовала в воскресенье в Сочи, продолжится вдоль Черноморского побережья России. Московские врачи семи специальностей проводят осмотр детей разного возраста с различными диагнозами, сообщил журналистам президент Лиги здоровья нации, директор ФГБУ НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России , академик Лео Бокерия.

"В прошлом году появилась идея осуществить «Волну здоровья» вдоль Черноморского побережья страны.

Врачи семи специальностей одновременно

смотрят разный [детский] контингент пациентов", — сказал Бокерия. Он отметил, что для родителей больных детей очень важно услышать второе мнение высококвалифицированного врача. «Родители, как правило, хотят еще иметь и второе мнение,

тем более второе мнение столичных врачей.

Так вырабатывается единая тактика лечения», — подчеркнул академик.

Как рассказали организаторы, Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья» проходит со 2 по 8 сентября. В ходе нее круизный теплоход «Князь Владимир» впервые пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров вдоль Черноморского побережья по маршруту: Сочи — Новороссийск — Симферополь — Ялта — Севастополь — Сочи. В обследовании детей принимают участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева», ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» и другие. В каждом городе в списках сотни детей, которых местные минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов обратил внимание, что в ходе акции на Кубани будут обследованы более 1 тыс. детей. Кроме того, врачи региона познакомятся и наладят сотрудничество со столичными специалистами, чтобы в будущем проводить совместные консультации. «Для нас еще важно

знакомство с московскими врачами. И когда у нас потом будет возможность проведения телемедицинских консультаций, наши [специалисты] уже будут знать, к кому они обращаются», — рассказал Филиппов.

По мнению главы города Сочи Анатолия Пахомова, сочинские дети нуждаются в консультации у столичных специалистов, несмотря на высокий уровень здравоохранения на курорте. «Больные дети нуждаются в консультации, во мнении мировых светил, которые сегодня в нашем городе.

В Сочи огромное внимание уделяется здравоохранению, новый перинатальный центр откроет в этом году свои двери», — считает мэр Сочи.

Об акции

Основная цель акции — оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Первая «Волна здоровья» — теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным.

В последующие годы теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожском и Онежскому озерам. «Волна здоровья» за эти годы побывала в 44 населенных пунктах семи федеральных округов Российской Федерации. С 2006 по 2017 год более 10 тыс. детей прошли на «Волне здоровья» медицинские обследования и получили консультации специалистов.