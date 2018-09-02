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Назван лучший анимационный фильм 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Кадр из мультфильма "Три богатыря и Морской царь"
Мультипликационный фильм "Три богатыря и Морской царь" был отмечен премией.
Стали известны итоги Национальной детской премии «Главные герои-2018», организатором которой стал детский телеканал "Карусель". Особенность этой премии в том, что в роли жюри выступили дети. Победители были определены в ходе открытого голосования. Об этом рассказала главный редактор телеканала Вера Оболонкина, ее слова передает ТАСС.
Всего номинаций было 12. Лента "Три богатыря и Морской царь" стала лучшим российским полнометражным анимационным фильмом. Среди зарубежных мультфильмов лучшим был признан "Фердинанд".
В номинации "Любимая детская песня" было сразу два победителя "Колыбельная" из мультфильма "Маша и Медведь" и "Песенка друзей" из "Бременских музыкантов".
Среди телевизионных проектов были отмечены познавательная передача "Невозможное возможно" и киножурнал "Ералаш".
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