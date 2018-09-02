Назван лучший анимационный фильм

Фото: Кадр из мультфильма "Три богатыря и Морской царь"

Мультипликационный фильм "Три богатыря и Морской царь" был отмечен премией.

Стали известны итоги Национальной детской премии «Главные герои-2018», организатором которой стал детский телеканал "Карусель". Особенность этой премии в том, что в роли жюри выступили дети. Победители были определены в ходе открытого голосования. Об этом рассказала главный редактор телеканала Вера Оболонкина, ее слова передает ТАСС

Всего номинаций было 12. Лента "Три богатыря и Морской царь" стала лучшим российским полнометражным анимационным фильмом. Среди зарубежных мультфильмов лучшим был признан "Фердинанд".

В номинации "Любимая детская песня" было сразу два победителя "Колыбельная" из мультфильма "Маша и Медведь" и "Песенка друзей" из "Бременских музыкантов".

Среди телевизионных проектов были отмечены познавательная передача "Невозможное возможно" и киножурнал "Ералаш".