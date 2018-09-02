Сеть клиник «Ниармедик» объявила конкурс детского рисунка

Оценивать работы будут руководители и врачи сети клиник, а также блогеры и художники, которые выберут пять финалистов в каждой из трёх возрастных категорий. Рисунки рассмотрят по уровню мастерства, творческому подходу, оригинальности задумки и исполнению. Финальное голосование начнётся в социальных сетях 5 сентября. По его итогам определят победителей в возрастных группах. Результаты конкурса объявят в День города, 8 сентября, в парке на бульваре Карбышева. Участников наградят сувенирами, памятными подарками и игрушками. Главными призами станут скидки на детские годовые программы сети клиник «Ниармедик».

Сдать творческие работы можно до 12:00 4 сентября. Рисунки принимаются по адресам: проспект Маршала Жукова, дом 38, корпус 1 и улица Маросейка, дом 6—8, строение 4.

Заполнить анкету участника и узнать подробности конкурса можно здесь. Статьи по теме 4 рецепта быстрых и полезных завтраков для школьников Завтрак для школьника: 4 быстрых рецепта полезных блюд Как правильно разговаривать с ребёнком о сексе Как спасти ребёнка от насилия: 10 советов

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